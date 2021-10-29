Бурматов предлагает принять поправку о лечении животных лекарствами для людей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение профильного думского комитета по аграрным вопросам поправку об упрощении процедуры использования лекарств для людей при лечении животных. Об этом депутат сообщил ТАСС в пятницу, документ имеется в распоряжении агентства.

Поправка вносится ко второму чтению законопроекта о контроле за назначением и применением лекарственных, в том числе антимикробных, препаратов в ветеринарии. Ранее во вторник Госдума приняла проект в первом чтении.

"Поправками предлагается установить упрощенную процедуру государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, используемых для лечения домашних животных", - отмечает Бурматов в обосновании к поправке. Так, упрощенную процедуру предлагается предусмотреть для лекарств, которые прошли необходимые исследования, а также зарегистрированы в РФ в качестве лекарственных средств для лечения людей.

Как поясняет Бурматов, применение лекарственных препаратов сегодня возможно, если они зарегистрированы в соответствующем реестре. Всего таких реестров два - для медицинского и ветеринарного применения. "Данные реестры ведутся разными государственными органами. Соответственно, чтобы ветеринарная клиника или ветеринарный врач могли применять какой-либо медицинский препарат для лечения домашних животных, этот препарат должен быть внесен в реестр лекарственных средств для ветеринарного применения", - отмечается в документе.

Как подчеркивает Бурматов, в госреестре лекарств для ветеринарного применения содержится всего около 2 тыс. позиций, в то время как в госреестре лекарств для людей - более 18 тыс. При этом, указывает депутат, "животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, процесс их лечения сопоставим".

"Ветеринарные клиники и ветеринарные врачи остро нуждаются в использовании лекарственных препаратов для медицинского применения в своей деятельности, так как они часто эффективнее, а иногда не имеют аналогов лекарственных препаратов, включенных в ветеринарный реестр. Это означает, что формально ветеринарный врач не имеет необходимых средств для лечения животного, хотя объективно ничто не препятствует использованию нужного медицинского препарата, так как практика применения таких препаратов уже давно сложилась", - указывает Бурматов. По его словам, Минсельхоз поддержал поправку в предложенной формулировке.