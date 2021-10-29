В Кургане закончились запасы вакцины "Спутник лайт"

ТАСС, 29 октября. Дефицит вакцины "Спутник лайт" наблюдается в Кургане, в других муниципалитетах региона вакцинация ей продолжается. Департамент здравоохранения Курганской области уже подал заявку на поставку еще 20 тыс. доз, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"По информации департамента здравоохранения, действительно, как и в некоторых других регионах страны, в Курганской области на сегодня есть необходимость в дополнительных поставках вакцины "Спутник лайт". Это связано с повышенным спросом на нее. В Кургане запасы данной вакцины закончились, в районах вакцинация ей продолжается", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что региональный департамент уже сделал заявку на поставку 20 тыс. доз "Спутника лайт", вакцина поступает в регионы по мере выпуска предприятиями. И как только она поступит в регион, ее незамедлительно передадут в лечебные учреждения, подчеркивают власти. Также, по данным на 27 октября, в запасе было около 50 тыс. комплектов доз зарегистрированных в России вакцин от коронавируса, в основном это "Спутник V".

"Вакцина "Спутник лайт" рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом шесть месяцев назад. Пройти ревакцинацию, а также вакцинироваться, если вы переболели более полугода назад, можно и вакциной "Спутник V". Пункты вакцинации в больницах, торговых центрах, МФЦ продолжают работать в обычном режиме. Все желающие защитить себя от COVID-19 и его тяжелых последствий вакцинацией, могут это сделать", - передает пресс-служба слова и.о. директора Департамента здравоохранения Курганской области Елены Островских.

Как уточнили в пресс-службе, по данным на 28 октября, в регионе за сутки первым компонентом вакцинированы 5 910 человек, всего привито первым компонентом 326 512 человек. Завершена вакцинация у 237 165 человек. Доля вакцинированных от численности взрослого населения - 50,8%.

О ситуации в регионе

В Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев коронавируса уже превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100, согласно данным регионального оперативного штаба. Ввиду ситуации власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а с 25 октября - обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет. Также в четверг власти объявили о введении обязательной самоизоляции с 30 октября по 7 ноября для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Кроме того, с 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания и ряда других объектов.

Оперштаб области также принял решение о введении досрочных школьных каникул с 22 октября, которые продлятся по 7 ноября. Кроме того, с 25 октября по 7 ноября решено перевести в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. Также с 25 октября организации в сфере общепита должны работать до 23:00 (21:00 мск).

С 30 октября по 7 ноября - на период нерабочих дней в регионе - приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общепита, а при проведении банкетов, поминальных обедов нужно соблюдать требование по числу присутствующих - не более 10 человек. Также полностью приостанавливается работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах. В этот период также приостанавливается проведение спектаклей и концертов, прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе.