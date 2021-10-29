Минобрнауки внедрит в программы вузов образовательный модуль в области ИИ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минобрнауки России разработало образовательный модуль для внедрения в программы университетов, который посвящен формированию у студентов необходимых компетенций в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства со ссылкой на его главу Валерия Фалькова.

"Мы завершили разработку специального модуля, который будет посвящен формированию необходимых компетенций в области ИИ. Он будет широко внедрен в программы наших вузов. Мы разрабатывали его с участием профессионального сообщества и ключевых работодателей, в числе которых "Газпром нефть", "Сбер", Mail.ru и многие другие. Компетенции ИИ мы будем формировать по всему перечню специальностей и направлений и ставим себе задачу сформировать у каждого выпускника вуза цифровую культуру и цифровые компетенции", - заявил Фальков на пленарном заседании общероссийской научной конференции "Вектор будущего: фронтирные научные исследования и технологии искусственного интеллекта".

Фальков отметил, что для развития сферы искусственного интеллекта нужна сильная научная база: "высокопроизводительные вычислительные системы и системы хранения данных, которые объединят усилия университетов и исследовательских центров в сфере ИИ и позволят создать новые нейросетевые архитектуры обработки больших массивов данных для решения сложных задач с использованием эффективных алгоритмов машинного обучения".

В мае президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки с участием представителей ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" обеспечить расширение участия ведущих организаций, работающих в области информационных технологий, в подготовке кадров по специальностям и направлениям, связанным с изучением и развитием искусственного интеллекта. Доклад об этом следует представить до 30 октября 2021 года.