Дворцовый мост в Петербурге подсветят красным во Всемирный день борьбы с инсультом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Дворцовый мост, являющийся одним из символов Санкт-Петербурга, приобретет красную подсветку вечером в пятницу в честь Всемирного дня борьбы с инсультом, отмечаемого 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения по организации наружного освещения города "Ленсвет".

"Сегодня, 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом СПб ГБУ "Ленсвет" в 17:10 включит архитектурно-художественную подсветку Дворцового моста в красном цвете. Особый режим подсветки моста будет работать до 24:00", - говорится в сообщении.

Специалисты включат подсветку дистанционно. Красным цветом засветятся более шестисот светильников на мосту.

Включение особой подсветки пройдет в рамках акции "Оденься в красное!", которую ежегодно проводит Российское кардиологическое общество. В пресс-службе отметили, что в разных городах России вечером знаковые здания и сооружения приобретут красную подсветку - символ тревоги за возрастающее число случаев сердечно-сосудистых заболеваний.