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Пандемия COVID-19
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Из 760 тыс. беременных в России только 9,6 тыс. привились от ковида

Внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения Роман Шмаков призвал женщин, готовящихся стать мамами или сделать процедуру экстракорпорального оплодотворения, привиться от коронавируса, чтобы защитить себя и ребенка

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Только 9,6 тысячи, или 1,3% беременных в России из 760 тыс. вакцинировались на сегодняшний день против новой коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков.

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"У нас <...> на данный момент наблюдается 760 тыс. беременных женщин в РФ, из них только 9 600 привились во время беременности, то есть это 1,3%. Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых - 6%. То есть, мы даже не дотягиваем до 10% <...> женщин, [которые защищены от] <...> развития ковида во время беременности. Это крайне низкие цифры", - сказал он на круглом столе на тему: "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

Эксперт призвал женщин, готовящихся стать мамами или сделать процедуру экстракорпорального оплодотворения, привиться от коронавируса, чтобы защитить себя и ребенка. Более того, есть уже вакцины, в частности, "Спутник V", которые разрешены как беременным, так и кормящим мамам. "Особенно если женщина имеет факторы риска. Мы выяснили что материнская смертность в три раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, <...> во-первых, это были все непривитые женщины, во-вторых, в 70-80% имели какой-то фактор риска <...>, этой категории женщин мы особо рекомендуем [вакцинироваться]", - рассказал Шмаков. Он также напомнил, что в случае заболевания ковидом беременной, частота осложнений увеличивается, в частности, частота преждевременных родов, задержка развития плода, выкидыши.

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Пандемия COVID-19
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