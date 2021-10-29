Из 760 тыс. беременных в России только 9,6 тыс. привились от ковида

"У нас <...> на данный момент наблюдается 760 тыс. беременных женщин в РФ, из них только 9 600 привились во время беременности, то есть это 1,3%. Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых - 6%. То есть, мы даже не дотягиваем до 10% <...> женщин, [которые защищены от] <...> развития ковида во время беременности. Это крайне низкие цифры", - сказал он на круглом столе на тему: "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

Эксперт призвал женщин, готовящихся стать мамами или сделать процедуру экстракорпорального оплодотворения, привиться от коронавируса, чтобы защитить себя и ребенка. Более того, есть уже вакцины, в частности, "Спутник V", которые разрешены как беременным, так и кормящим мамам. "Особенно если женщина имеет факторы риска. Мы выяснили что материнская смертность в три раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, <...> во-первых, это были все непривитые женщины, во-вторых, в 70-80% имели какой-то фактор риска <...>, этой категории женщин мы особо рекомендуем [вакцинироваться]", - рассказал Шмаков. Он также напомнил, что в случае заболевания ковидом беременной, частота осложнений увеличивается, в частности, частота преждевременных родов, задержка развития плода, выкидыши.