Саакашвили начал медикаментозное лечение

ТБИЛИСИ, 29 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября объявил в заключении голодовку и ранее отказался от медицинской помощи, вновь начал принимать медикаменты. Об этом в пятницу сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Георгий Гелхаури.

В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

"Визуально у Михаила Саакашвили наблюдалось ухудшение состояния здоровья, поэтому ему назначили медикаментозное лечение. Михаил Саакашвили уже принял лекарства. Сегодня у него возьмут анализы, дождемся ответов", - сказал Гелхаури.

Как отметил юрист, приоритетным для них является направление Саакашвили в гражданскую клинику, чтобы не подвергать опасности его жизнь.

Депутат Верховной рады Украины, врач Максим Перебейнос, навестивший Саакашвили в среду в тюрьме, заявил, что бывший президент отказался от услуги врачей из-за того, что "ему отказывают в юридической помощи".

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в четверг сообщила, что Саакашвили и его адвокаты во время встреч нарушали ограничения, действующие в тюрьме в связи с пандемией коронавируса, из-за чего пришлось заменить стекло в переговорной комнате на более высокий барьер. Юристы расценили это как попытку помешать Саакашвили получить квалифицированную юридическую помощь.