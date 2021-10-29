Кабмин одобрил проект реализации стратегии государственной национальной политики России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в режиме видеоконференции провел совместное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений. В ходе заседания был одобрен проект плана мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Участники одобрили проект плана мероприятий по реализации в 2022-2025 годах стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года, а также реализации субсидий, предоставленных Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) федеральным национально-культурным автономиям и иным некоммерческим организациям, участвующим в реализации государственной национальной политики. По данным ФАДН, через четыре года доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, должна составить 81,5%", - говорится в сообщении.

Участники заседания также обсудили результаты деятельности Дома народов России, который был открыт в 2020 году с целью создания условий для сохранения и развития национальных культур страны.

"Россия - многонациональная страна, и нам всем важно укреплять единство и согласие между народами России. Общественные объединения и религиозные организации являются надежными партнерами в реализации государственной национальной политики. В этом году в рамках выделенных субсидий ими было проведено более 400 мероприятий", - сказал в ходе заседания Чернышенко. Он отметил, что с учетом связанных с пандемией ограничений, реализация государственной национальной политике была проведена на неплохом уровне. Тем не менее, по его словам, следует искать новые форматы мероприятий, применяя цифровые технологии и делая их интереснее для широкого круга людей. По итогам заседания Чернышенко поручил Федеральному агентству по делам национальностей и Дому народов России продолжить работу и представить в правительство доклад об итогах деятельности в 2021 году.

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года была утверждена в декабре 2012 года и обновлена в декабре 2018 года. Среди ожидаемых результатов ее реализации - укрепление единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны, предотвращение и мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также создание условий для социальной и культурной адаптации иностранцев в РФ.