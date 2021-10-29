Эксперт: каждый день в России от ковида умирают в среднем две беременные женщины

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Две беременные женщины в среднем ежедневно умирают в России от новой коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков.

"Был перерыв шесть месяцев, потом после 2020 года вторая волна, а сейчас третья волна, на нее наслоилась сразу четвертая, то есть не было вообще перерыва. То есть мы почувствовали в августе относительно небольшое снижение материнских смертей от коронавирусной инфекции, но тут же в сентябре и октябре опять рост. И вы вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирают по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос", - сказал он на круглом столе "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

Шмаков добавил, что материнская смертность от ковида в текущем году выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. "Профилактировать всегда легче, чем лечить. Сейчас колоссальная нагрузка на всех врачей, которые работают в ковидных госпиталях, конечно, это крайне тяжелая ситуация, поэтому нужно думать об этом вопросе крайне серьезно", - заключил он.

Директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих рассказал, что с 1 января по 28 октября в стране зафиксировано более 53 тыс. женщин, которые болеют или переболели ковидом. "Количество пациентов, которые прошли или вынуждены были пройти аппарат искусственной вентиляции легких, - 625 из 53 тысяч. Процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации <...> прошли 50 пациентов нашей страны. В прошлом году этого никогда не было", - сказал он во время круглого стола.