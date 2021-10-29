В России зафиксировали 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 163 против 1 159 днем ранее, это новый максимум. Всего умерли 236 220, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 76 летальных исходов в Санкт-Петербурге, по 42 - в Краснодарском крае и Московской области, 39 - в Нижегородской области, 34 - в Самарской области.

Число вылечившихся возросло за сутки на 30 462. Впервые с начала эпидемии этот показатель превысил 30 тыс. Всего уже выздоровели 7 302 515 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 417 пациентов в Санкт-Петербурге, 3 264 - в Московской области, 1 216 - в Республике Крым, 778 - в Самарской области, 639 - в Республике Башкортостан.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 39 849, до 8 432 546. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%. В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3 452 случая, в Московской области - 2 556, в Самарской области - 1 389, в Нижегородской области - 806, в Воронежской области - 776. В настоящее время в России болеют 893 811 человек.

В России провели более 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 45,7% до 46,8%. "По состоянию на 29 октября вакцинация первым компонентом проведена 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла - 50 960 796 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%", - говорится в сообщении штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 511 против 8 440 днем ранее. Всего с начала эпидемии выявили 1 802 521 заболевшего.

В относительном выражении прирост составил 0,42%.

Число летальных исходов в Москве увеличилось за сутки на 93 против 95 днем ранее. Всего в Москве от ковида умер 31 151 человек.