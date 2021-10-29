Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,03

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу остался на уровне 1,03, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель впервые с 23 сентября оказался ниже единицы в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - Подмосковье (0,95), Москве (0,96) и Санкт-Петербурге (0,98).

В Ростовской области индикатор составил 1,02, в Иркутской и Нижегородской областях - 1,03, в Воронежской области - 1,04, в Свердловской - 1,08, в Красноярском крае - 1,11. В Самарской области коэффициент немного уменьшился и составил 1,26.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.