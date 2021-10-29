План по вакцинации от ковида в Воронежской области выполнили более чем на 61%

ВОРОНЕЖ, 29 октября. /ТАСС/. Медики в Воронежской области сделали прививки от коронавируса 931,3 тыс. жителей региона, что составляет 61,4% от плана по вакцинации взрослого населения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Воронежской области.

"К утру пятницы, 29 октября, число привитых от коронавируса жителей региона - 931 300, в том числе двукратно - 800 374", - говорится в сообщении.

Как уточняется, за сутки медики сделали 16 916 прививок, всего в Воронежской области планируется вакцинировать 1 516 736 человек, это 80% взрослого населения. На утро пятницы ревакцинацию прошли 84 538 человек.

С начала пандемии в области выявили 151 881 случай заражения коронавирусом, 118 579 человек выздоровели, 7 007 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. На сегодняшний день в регионе создано 8 266 койко-мест для лечения пациентов с ковидом, из них занято 86,8%.

В Воронежской области ведена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, в том числе культуры, торговли, здравоохранения, соцуслуг и ЖКХ, общественного транспорта, а также предприятий непрерывного и опасного производства. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение. С 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения питания работают по QR-кодам при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы.