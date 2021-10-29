В Нижневартовске ограничили проведение спортивных и культурных мероприятий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 октября. /ТАСС/. Учреждения культуры и спорта Нижневартовска максимально откажутся от мероприятий в очном режиме из-за пандемии коронавируса. Власти также будут максимально разобщать взрослые и детские коллективы, сообщается в пятницу на сайте городской администрации.

С 11 октября в Югре ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос примерно в 1,8 раза. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 29 октября, 81,6 тыс. человек заболели, 76,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 325 умерли.

"В учреждениях культуры и спорта Нижневартовска будут максимально отказываться от проведения массовых мероприятий в очном режиме. Принято решение максимально разобщить взрослые и детские коллективы. <...> В учреждениях спорта с 30 октября по 7 ноября будет частично приостановлен тренировочный процесс. Продолжат посещать тренировки только те спортсмены, которые готовятся к выступлениям на соревнованиях не ниже уральского федерального уровня", - сказано в сообщении.

По словам заместителя главы города, директора Департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирины Воликовской, в городском обсерваторе в настоящее время находятся 36 человек, он заполнен на 48%. "Со вторника заселили 14 человек. Мы наблюдаем увеличение количества пациентов, которые находятся в обсерваторе, что говорит об ухудшающейся эпидобстановке", - приводятся в сообщении слова Воликовской.

Она отметила, что исключение сделают для мероприятий международного, всероссийского уровня или уровня Уральского федерального округа. Предусмотрен допуск персонала, который сделал прививку от коронавирусной инфекции, а количество посетителей не превысит 50 человек. Каждый должен будет предоставить QR-код сертификата вакцинации. В период нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября - образовательные организации Нижневартовска предложат юным жителям города посещать онлайн-лагеря. Их будет 39.

Как отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, разработанные рабочей группой для муниципальных учреждений ограничения своевременны и позволят снизить распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников и посетителей образовательных, культурных и спортивных организаций.

О ситуации в Югре

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.