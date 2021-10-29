Эксперт Минздрава заявила, что дети от пяти до 14 лет стали болеть ковидом в три раза чаще

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Дети до четырех лет стали болеть новой коронавирусной инфекцией сегодня в два раза чаще по сравнению с началом 2020 года, а дети от 5 до 14 лет - в три раза чаще. Об этом заявила в пятницу главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, <...> с начала 2020 года по конец лета 2021 года дети <...> первых четырех лет жизни стали болеть в два раза чаще - вместо одного два процента среди заболевших стало в целом по миру. И дети от 5 до 14 лет стали болеть в три раза чаще, в основном за счет подростков - с 2,5% до 7,8% увеличился общий вклад детей среди тех, кто болеет", - сказала она на круглом столе на тему: "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

По словам Намазовой-Барановой, такая статистика поднимает вопрос о том, как защитить детей от новой коронавирусной инфекции, с учетом того, что они также могут болеть в тяжелой форме. "Среди них, так же, как и среди беременных женщин, есть масса детей с различными коморбидностями, с болезнями сердечно-сосудистой системы, с избыточной массой тела, с нарушением свертывающей системы и так далее", - сказала она.

"Поэтому сегодня важно понимать, что принципы защиты от инфекции, они остаются все теми же. Если мы говорим об организованных коллективах, например, о школах или детских садиках, первая мера - это частое проветривание, как это банально не звучит, потому что кондиционированный воздух никак не влияет на вирус, вирус прекрасно развивается в сухом кондиционированном воздухе. А проветривание помогает несколько концентрацию вируса в помещении уменьшить", - отметила эксперт.

Кроме того, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, маски, обрабатывать руки.