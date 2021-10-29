Минобороны передаст более 10 тонн кислорода восьми регионам России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ передало почти 360 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений 30 субъектов РФ, сегодня будет передано свыше 10 тонн больницам восьми регионов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в военном ведомстве.

"По поручению президента России 30 субъектам РФ к настоящему моменту Минобороны передано 359 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений. За сутки субъектам РФ передано более 12 тонн сжиженного кислорода", - сказали в министерстве.

По данным военного ведомства, сегодня осуществляется передача еще более 10 тонн сжиженного кислорода восьми субъектам РФ, в том числе Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыму, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской, Московской и Ульяновской областям.

В министерстве подчеркнули, что оборонное ведомство продолжает наращивать оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией российским регионам. Сегодня в четырех лечебных заведениях Хакассии приступили к работе военные медики Центрального военного округа. В составе врачебно-сестринских бригад 33 военных медика, имеющих значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.

Для оказания помощи в лечении пациентов с ковидом в Туле задействованы 65 специалистов Минобороны России.

Всего в построенных по всей стране Минобороны России многофункциональных медицинских центрах сейчас более 50% мест зарезервированы для лечения гражданских пациентов. Всего в медицинских центрах Минобороны России к настоящему времени успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции более 9 тыс. гражданских пациентов.