Власти Карелии намерены договориться о запуске рельсовых автобусов до горы Воттоваара

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Карелии намерены договориться о запуске рельсовых автобусов "Орлан" до поселка Суккозеро Муезерского района, где находится популярная среди туристов локация - гора Воттоваара. Предварительная договоренность о создании нового железнодорожного направления уже есть с ОАО "РЖД", сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Артур Парфенчикова Марина Кабатюк.

"В следующем году планируется запустить "Орланы" до деревни Суккозеро, есть предварительные договоренности с "РЖД", - рассказала собеседница агентства.

Недавно глава Карелии дал поручение отменить аукцион на аренду лесного участка на Воттовааре и сохранить эту территорию в собственности республики. На своей странице "ВКонтакте" он написал, что на Воттовааре, популярность которой среди туристов растет с каждым годом, планируется сделать эко-маршрут, а также оборудовать место необходимой инфраструктурой: организовать места для стоянок, установить мусорные контейнеры, туалеты.

По словам Парфенчикова, для решения вопросов сохранения и развития местности создается отдельное госучреждение.

Гора Воттоваара считается одним из мистических мест Карелии, которое иногда называют "Карельским Стоунхенджем" из-за особенностей ландшафта и природы - на горе растут деревья необычной закрученной формой ветвей и стволов. Гора находится в окружении леса среди болот, скальный массив был открыт в 1970-е годы. Здесь же были обнаружены каменные "статуи" - тяжелые валуны, установленные друг на друга. Ученые пока не пришли к единому мнению, созданы ли они человеком. Воттоваара имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения.