На Урале студенты-медики окажут помощь пациентам с ковидом и врачам в нерабочие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Старшие курсы Уральского государственного медицинского университета усилят амбулаторную службу в период нерабочих дней в Свердловской области. Это позволит разгрузить врачей, которые будут перенаправлены на пункты вакцинации, сообщили в пятницу в региональном оперштабе.

"Минздрав договорился с Уральским государственным медицинским университетом об организации практики для студентов шестого курса лечебно-профилактического факультета в медицинских учреждениях первичного звена. Будущие выпускники медвуза усилят амбулаторную службу. <…> Те же специалисты, которые таким образом освободятся от этой работы, будут перераспределены в пункты вакцинации", - сообщили в оперштабе.

Старшекурсники будут работать под кураторством преподавателей и врачей. Им предстоит выезжать к пациентам на дом, а также в другие отделения лечебных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. Привиться необходимо сотрудникам сферы образования, обслуживания, муниципальным и государственным служащим, работникам сферы здравоохранения, соцзащиты, транспортной инфраструктуры, культуры и ЖКХ. Как уточнили в оперштабе, 28 октября в Свердловской области первым компонентом было привито рекордное количество свердловчан - около 19 тыс. человек за сутки.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 692 случая заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 155 952 человека, выписаны 140 963, умерли 7 413. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.