Власти Петербурга отреагируют на ложные сообщения о подорожании проезда в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга совместно с правоохранительными органами примут меры по факту распространения в интернете ложных сообщений о подорожании проезда в городском транспорте в период нерабочих дней. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"По факту распространения не соответствующих действительности сведений о работе предприятий и организаций Санкт-Петербурга в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 производятся необходимые меры реагирования в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с привлечением правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе Смольного.

Ранее в социальных сетях получило распространение сообщение о том, что стоимость проезда в транспорте в Петербурге возрастет в несколько раз. Транспортный блок городского правительства опроверг эту информацию, отметив, что изменится только график движения транспорта: он будет работать в режиме выходного дня.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" в четверг подтвердил, что горожане смогут беспрепятственно пользоваться городским транспортом при условии соблюдения действующих санитарных требований и использования средств индивидуальной защиты.

"Никаких ограничений на перемещение в общественном транспорте не будет. В нерабочие дни он будет ходить в штатном режиме, по графику выходного дня. Сокращения перевозок, отмены льготного проезда, закрытия станций метро, повышения тарифов не будет", - сказал Беглов. Он также предупредил, что городские власти будут принимать меры в отношении распространителей фейков.