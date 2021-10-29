Песков: решение по обязательной вакцинации детей от ковида должны принимать специалисты

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Решение по вопросу об обязательной вакцинации детей от ковида не является прерогативой Кремля, его должны принимать специалисты, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов", - сказал он, отвечая на вопрос, как в администрации главы государства относятся к введению обязательной вакцинации детей от коронавируса и QR-кодов.

"Это не прерогатива Кремля", - подчеркнул Песков.

Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Базовыми для исследования стали два учреждения - Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой. 29 октября в Москве начался предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.