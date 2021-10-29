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Пандемия COVID-19
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Кремль прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от ковида в регионах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что скачкообразный ход вакцинации может приводить к краткосрочным дефицитам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Неритмичные темпы вакцинации от коронавируса могут приводить к дефициту препаратов в отдельных российских регионах, но нехватка является краткосрочной и будет устраняться в самые сжатые сроки. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы", - заметил он. Так представитель Кремля отреагировал на сообщения о том, что в некоторых регионах не хватает препаратов для прививок от коронавируса.

Песков добавил, что скачкообразный ход вакцинации "ведет к возникновению краткосрочных дефицитов". "Но вместе с тем все налажено, все отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован", - указал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 245,6 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения, выздоровели 7 302 515 человек, умерли 236 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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