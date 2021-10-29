Минздрав Красноярского края сообщил о дефиците вакцины "Спутник Лайт" в регионе

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Дефицит вакцины "Спутник Лайт" зафиксировали в Красноярском крае, однако доз "Спутника V" в регионе достаточно, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Вакцины "Спутник Лайт", действительно, осталось немного. В ближайшие пять дней поставки не ожидается. Однако вакцина "Спутник V" есть в достаточном количестве во всех прививочных пунктах", - сообщили в ведомстве, добавив, что сейчас в крае 300 тыс. доз вакцины "Спутник V" и этого достаточно даже с учетом прироста темпов вакцинации.

В Минздраве предположили, что дефицит однокомпонентной вакцины связан с ростом вакцинации. "Видимо, возрастания темпов вакцинации совпало с желанием поставить "Спутник Лайт", чтобы получить QR-код сразу, а не через 21 день", - предположил собеседник агентства.

В регионе QR-коды, а также сертификаты и справки о вакцинации или перенесенном COVID-19 с 30 октября обязательны для посещения торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий. Губернатор края Александр Усс не исключил, что практика QR-кодов может быть расширена на заведения общепита, салоны красоты и парикмахерские.

По данным федерального оперативного штаба, всего в Красноярском крае с начала пандемии выявлено более 129 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 113,9 тыс. пациентов выздоровели, около 6,5 тыс. человек умерли. Коллективный иммунитет превысил 40%.