Песков считает, что современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пандемия и другие новые вызовы действительно приводят к поражению граждан в некоторых правах, но это неизбежно, потому что в данном случае речь идет об угрозе жизни. Однако важно минимизировать этот процесс, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с оценками председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, который ранее обратил внимание на опасность вторжения государства в сферу свобод граждан на фоне пандемии и других угроз.

"Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные [из них], как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Эта пандемия убивает", - сказал Песков. По его мнению, "очень важно делать все, чтобы минимизировать это поражение в правах".

Ранее Зорькин в своей статье в "Российской газете" выразил мнение, что современные технологии могут серьезно нарушать приватность и формировать "параллельную личность". По его оценке, повсеместное использование интернета приводит к тому, что человек, лишенный доступа к сети, фактически не может реализовать часть своих прав.

В своей статье Зорькин отметил, что в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий "опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает". В подобных ситуациях "у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства", указывал он. При этом председатель КС подчеркивал, что этот путь, хотя и кажется более легким, далеко не всегда бывает верным.