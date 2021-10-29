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Несоответствующие цветовой гамме такси начали выявлять в Подмосковье с помощью нейросети

За первые сутки было зафиксировано свыше 3,1 тыс. нарушений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Камеры фотовидеофиксации в Московской области начали фиксировать автомобили такси с несоответствующей цветовой гаммой. Если водитель не устранит нарушение в течение 30 дней, ему могут аннулировать разрешение на работу, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Камеры фотовидеофиксации в Подмосковье теперь выявляют автомобили такси, не соответствующие утвержденной цветовой гамме. Нейросеть распознает цвет автомобиля <...>, который должен быть белый, а также наличие желтой светоотражающей полосы посередине с шашечным поясом, серой полосы снизу кузова, оранжевого фонаря на крыше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые сутки было зафиксировано свыше 3,1 тыс. нарушений. Наиболее распространенные из них - отсутствие или повреждение желтой полосы и отсутствие фонаря на крыше.

Как уточнили в Минтрансе региона, система сопоставляет номера авто нарушителей с реестром выданных разрешений такси и автоматически направляет информацию в министерство, после чего ИП и юрлицам, на которых оформлено разрешение, направляются уведомления.

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