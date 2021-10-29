Голикова сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в 13 регионах России

"Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зеленого" региона", - сказала Голикова, чьи слова привели в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с пандемией. По данным тепловой карты, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, ситуация осложнилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкария, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия и Алтай, а также в Приморском крае.

Вице-премьер отметила, что планы многих россиян отправиться в туристические поездки в период нерабочих дней вызывают беспокойство. "Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы", - сказала она.

"Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов - справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию. Берегите себя и своих близких", - подчеркнула Голикова.

Голикова уже призывала россиян воздержаться от поездок в другие регионы на период нерабочих дней, чтобы сдержать распространение инфекции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что запретов на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни нет и вводить их не планируется. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечала, что спрос на туры взлетел после сообщений о введении режима нерабочих дней в РФ с 30 по 7 ноября.

Ранее в некоторых регионах выявили факты фальсификации документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 245,6 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения, выздоровели 7 302 515 человек, умерли 236 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.