В Московском метрополитене появилась социальная реклама против домашнего насилия

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Реклама в поддержку жертв насилия появилась в Московском метрополитене, почти за восемь лет работы кризисного центра там получили помощь более 2 тыс. женщин и детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"Столичный департамент труда и социальной защиты населения совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы запустили информационную кампанию в поддержку жертв насилия "Мысли по-новому". В городском метро появилась социальная реклама, направленная на предотвращение и предупреждение проблемы домашнего насилия, а также повышение эффективности оказания помощи", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что тема насилия сегодня стала все более видимой и обсуждаемой. Социальная реклама, которая появилась в столичном метро, тому подтверждение. Лозунг "Мысли по-новому" заставляет увидеть в клишированных фразах иной смысл и задуматься о том, что насилие терпеть нельзя. "Бьет - значит не любит", "Стерпится - разлюбится", "Милые бранятся - уже не тешатся" - это знак поддержки жертв насилия.

В столице уделяют внимание не только теме противодействия насилию незащищенным слоям общества, но и профилактике семейно-бытовых конфликтов, насилия в отношении женщин и детей уже не первый год. Почти восемь лет кризисный центр помощи женщинам и детям, расположенный по адресу: Дубки, 9А, оказывает помощь и поддержку тем, кто попал в кризисную ситуацию: подвергся психофизическому насилию, находится в ситуации развода, потерял близкого человека или оказался в тяжелых психологических условиях. За период работы более 2 тыс. женщин и детей получили временное убежище и специализированную помощь.

"Какого-то универсального набора методов, приемов, упражнений в работе с женщиной, обратившейся в центр за помощью, не существует. Каждый случай уникален: кто-то, не выдерживая агрессии супруга, бежит из дома ночью, а кто-то поступает к нам после лечения в больнице в результате полученных травм. Бывали случаи, когда подросшие дети выгоняли собственных родителей, и те находили убежище в кризисном центре. Программы помощи, которые реализует центр, разнообразны, все они подбираются индивидуально", - сказала руководитель кризисного центра помощи женщинам и детям Наталья Завьялова, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, для поддержки московских семей работают 28 организаций "Мой семейный центр", четыре особых семейных центра для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.