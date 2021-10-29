Совет Сириуса утвердил проект устава, позволяющий вводить экспериментальный правовой режим

СИРИУС /Федеральная территория/, 29 октября. /ТАСС/. Совет федеральной территории Сириус на втором заседании утвердил проект устава, который создает особые нормативно-правовые условия для развития федеральной территории. В их числе возможность введения специального регулирования и экспериментального правового режима, сообщили ТАСС в пресс-службе Сириуса.

"В целях снижения бюрократических барьеров и повышения эффективности управления устав предусматривает возможность введения специального регулирования и экспериментального правового режима на федеральной территории. Правовые нормы, показавшие свою эффективность, будут в дальнейшем внедряться в других регионах России", - сообщил собеседник агентства.

Также стало известно, что главой администрации федеральной территории Сириус избрали выпускника МИСиС и РЭА им. Г. В. Плеханова Дмитрия Плишкина. Временно исполнявший обязанности главы федеральной территории Андрей Столяров переходит на новую работу.

"Уверен, что мой опыт работы в проектах, где скорость принятия решения - одна из самых важных составляющих успеха, будет востребован. Передо мной поставлены конкретные задачи. Их решения связаны со слаженным взаимодействием как с населением, так и с партнерами, которые чувствуют потенциал территории и хотят здесь работать. Мы будем стремиться создать среду, одинаково комфортную для местных жителей, преподавателей образовательных центров, молодых ученых, резидентов, создающих инновационные продукты, и для тех людей, кто ценит умный и событийный туризм. Я буду строить свою работу максимально открыто и прозрачно", - отметил Плишкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Уточняется, что Столяров перейдет на новую работу, но продолжит сотрудничать с федеральной территорией.

Как сообщили в пресс-службе, Плишкину предстоит разработать стратегию социально-экономического развития федеральной территории.

"В качестве главы администрации федеральной территории Сириус Дмитрию Плишкину предстоит сформировать структуру исполнительно-распорядительного органа власти и разработать стратегию социально-экономического развития федеральной территории", - сказал собеседник агентства.