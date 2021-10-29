В Петербурге лица старше 60 лет смогут предъявлять сертификат о вакцинации вместо QR-кода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга старше 60 лет смогут предъявлять бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вместо QR-кода. Об этом сообщил в пятницу вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале .

"Обновлены методические рекомендации по введению QR-кодов в Петербурге. В частности, лица старше 60 лет смогут предъявить вместо QR-кода бумажный сертификат о вакцинации", - написал он.

В городе с ноября поэтапно вводится система QR-кодов для допуска в общественные места, в учреждения культуры, магазины, кафе и рестораны, а также на мероприятия.

Вместе с тем 28 октября губернатор Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым с 30 октября не вакцинированным против коронавирсуной инфекции неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания, за исключением случаев вынужденного выхода из дома (обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от места проживания, выноса мусора).