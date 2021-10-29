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Число вакцинированных в Татарстане выросло на 2% за сутки

Всего в республике вакцинировались более 1,5 млн человек

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Прирост вакцинированных за сутки в Татарстане составил почти 2%, это 28,5 тыс. человек. Всего в регионе более 1,5 млн человек прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики.

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"Всего провакцинировано 1 526 214 человек, это 62,6% от плана (прирост привитых за последние сутки - 28 530), из них 1 024 658 получили вторую прививку", - сообщили в Минздраве.

Всего в регионе работают 170 пунктов вакцинации и мобильные группы медиков для выездных вакцинаций на предприятиях.

В пятницу в Татарстане зафиксировали рекордное количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки - 183 человека. Всего за время пандемии в Татарстане зарегистрировано 30 416 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 25 103 человека, в том числе 118 - за минувшие сутки.

Как ранее сообщила руководитель Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, заболеваемость ковидом в регионе за последнюю неделю выросла на 27%.

Минздрав республики сообщил, что в регионе занято 90,5% коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией. На борьбу с пандемией в Татарстане мобилизовано более 17 тыс. врачей, медработников и работников скорой медпомощи.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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