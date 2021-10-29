Эксперты: перевозка убитого лося без отметки о добыче приравнивается к незаконной охоте

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новые поправки в правила охоты, вступившие в силу с 1 января 2021 года, приравнивают транспортировку убитого животного к незаконной охоте, сообщили опрошенные ТАСС эксперты в сфере охотопользования.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. Он перевозил без разрешительных документов тушу убитого лося, которую, по его словам, нашел.

"Это действие [перевозка туши лося] не нарушает никаких нормативных актов, если у него при себе было закрытое разрешение на добычу лося. Если у него было разрешение на добычу лося и стояла отметка "добыто", то он ничего не нарушал. Если не было, то статья 258 УК РФ ("Незаконная охота")", - считает заместитель главного редактора журнала "Охота и охотничье хозяйство" Алексей Вайсман.

Того же мнения придерживается и председатель Самарского областного общества охотников и рыболовов Анатолий Муравьев. По его словам, транспортировка убитого животного приравнивается к незаконной охоте на основании приказа Минприроды РФ №477 "Об утверждении правил охоты", которые вступили в силу с 1 января 2021 года.

"Если в прошлые годы охотник стрелял в косулю, отвозил оружие, затем возвращался и забирал животное, то ему можно было предъявить за незаконный провоз - несколько тысяч рублей штрафа. Сейчас, если документов нет, то это браконьерство", - отметил Муравьев.

Помимо транспортировки к незаконной охоте приравнивается, например нахождение в охотничьих угодьях с оружием. Также эксперты уточняют, что в подобных случаях нашедшим тушу убитого животного "лучше позвонить в службу "112" или егерю и сообщить об убитом животном". При этом Вайсман отмечает, что за несообщение об убитом животном гражданам ничего не грозит.