КС запретил взыскивать судебные расходы с правообладателей при выигрыше ими иска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России запретил арбитражным судам взыскивать с владельцев авторских прав судебные расходы в случае, если они удовлетворили иск к нарушителю, однако снизили размер компенсации ниже минимального размера, предусмотренного законом. Об этом говорится в постановлении КС, вынесенном в ответ на жалобу анимационной студии "Мельница".

"Признать часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) Российской Федерации не противоречащей Конституции РФ, <…> она не предполагает взыскания с правообладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности судебных расходов, понесенных нарушителем таких прав, в случае, когда, установив нарушение исключительных прав и удовлетворяя требования правообладателя о выплате ему компенсации за их нарушение", - говорится в документе.

Ранее в КС подали жалобу представители петербургской анимационной студии "Мельница", снявшей мультсериал про Лунтика и мультфильмы про персонажей русских сказок. Студия судилась с владелицей магазина из Тамбовской области, которая продавала контрафактные конструкторы с персонажами мультфильма "Барбоскины". Студия требовала взыскать с женщины по 10 тыс. рублей за нарушение прав на восемь персонажей, однако арбитраж взыскал с женщины всего 20 тыс. рублей, удовлетворив иск частично. После этого суд удовлетворил ответные требования предпринимателя и взыскал со студии 32 тыс. рублей в качестве компенсации за судебные расходы.

Представители студии пожаловались в КС, указав, что арбитражный суд, по сути, заставил заплатить правообладателя нарушителю сумму большую, чем последний заплатил за свои действия. Таким образом нарушитель, проиграв иск, получил прибыль.

Конституционный суд указал, что ранее он определил, что суды в исключительных случаях имеют право снижать размер компенсации правообладателю ниже минимального размера - 10 тыс. рублей за одно нарушение. Однако такая ситуация не должна рассматриваться как частичное удовлетворение иска и не должна приводить к тому, что правообладатель и нарушитель будут оплачивать судебные расходы. В постановлении также отмечается, что решение, вынесенное арбитражным судом в отношении "Мельницы", должно быть пересмотрено.