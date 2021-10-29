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Темпы вакцинации в Ненецком АО выросли в три раза

Как отметили в администрации региона, такую динамику зафиксировали после введения QR-кодов

ТАСС, 29 октября. Темпы вакцинации в Ненецком автономном округе (НАО) возросли по меньшей мере в три раза после введения QR-кодов и обязательной вакцинации, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации региона.

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QR-коды для посещения спортивных объектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций допобразования, кафе и ресторанов, салонов красоты в НАО действуют с 29 октября. Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан в НАО введена с 19 октября.

"С введением постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации определенных категорий количество вакцинируемых за сутки увеличилось до 120-150 человек. До этого было 30-60 в сутки. QR-коды тоже повлияли на это. Ведь мы их анонсировали более 10 дней назад. Можно сказать, что повлияло постановление Роспотребнадзора и введение кодов", - сказали в пресс-службе.

В НАО первый этап вакцинации прошли 17 545 человек, второй этап - 16 723 жителя региона. Вакцинированы первым этапом к общему целевому числу 67,73%. Исполнение плана, включая переболевших, составляет 85%.

"В наличии все четыре вакцины, единственное, "Ковивак" остался только для завершения второго этапа", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе выявлено 2 725 случаев заболевания COVID-19, в том числе 18 за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии 2 611 человек, зарегистрирован 61 летальный исход от коронавируса. В НАО действует режим повышенной готовности, масочный режим.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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