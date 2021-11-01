Что изменится в жизни россиян с ноября 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в ноябре 2021 года и коснутся многих россиян.
ЦБ вводит максимальный размер платы за перевод через СБП
С 1 ноября вводятся в действие максимальные значения размера платы за перевод денежных средств между физическими лицами, а также за перевод с банковских счетов физического лица на специальный счет оператора финансовой платформы для зачисления в сервисе быстрых платежей.
Новые требования для производителей алкоголя
Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) с 1 ноября будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.
Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.
Изменения условий кредитования из-за ковида
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. С 1 ноября по 31 декабря 2021 года гражданин может в такой ситуации предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у него самого или у живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Центробанк рекомендует освобождать таких заемщиков от штрафов и пени.
На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.
Контроль за оборотом драгоценных металлов
Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, с 1 ноября смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.
Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.
Утвержден единый сертификат вакцинации
С 8 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 октября 2021 года №1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения".
В документе будут отражаться фамилия, имя, отчество, дата рождения привитого, пол, адрес места жительства и дата формирования документа. Предусматривается место для QR-кода. Кроме того, будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было. Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг.
QR-коды и другие ограничения
С ноября во многих регионах России заработает система QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании. Они понадобятся при посещении спортивных мероприятий, театров, музеев, салонов красоты и других мест.
Завершается эксперимент по использованию электронных кадровых документов
До 15 ноября работодатели используют собственные информационные системы или подсистемы "Электронный кадровый документооборот" в системе "Работа в России". До 15 января 2022 года Минтруд должен будет направить в правительство доклад о результатах эксперимента и предложения по внесению изменений в законодательство.
Регистрация корпоративных телефонных номеров
Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. Иначе эти сим-карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Совершить оба действия можно на портале "Госуслуги". Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.