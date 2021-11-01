Что изменится в жизни россиян с ноября 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в ноябре 2021 года и коснутся многих россиян. ЦБ вводит максимальный размер платы за перевод через СБП С 1 ноября вводятся в действие максимальные значения размера платы за перевод денежных средств между физическими лицами, а также за перевод с банковских счетов физического лица на специальный счет оператора финансовой платформы для зачисления в сервисе быстрых платежей.

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Новые требования для производителей алкоголя Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) с 1 ноября будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Изменения условий кредитования из-за ковида ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. С 1 ноября по 31 декабря 2021 года гражданин может в такой ситуации предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у него самого или у живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Центробанк рекомендует освобождать таких заемщиков от штрафов и пени. На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

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Контроль за оборотом драгоценных металлов Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, с 1 ноября смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов. Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании. Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ. Утвержден единый сертификат вакцинации С 8 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 октября 2021 года №1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения".

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В документе будут отражаться фамилия, имя, отчество, дата рождения привитого, пол, адрес места жительства и дата формирования документа. Предусматривается место для QR-кода. Кроме того, будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было. Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг. QR-коды и другие ограничения С ноября во многих регионах России заработает система QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании. Они понадобятся при посещении спортивных мероприятий, театров, музеев, салонов красоты и других мест.

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