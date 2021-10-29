Найденный в Петербурге кот Куар станет смотрителем тверского музея

ТАСС, 29 октября. Кот по кличке Куар, найденный в Санкт-Петербурге, станет старшим музейным смотрителем мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Твери. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь котокафе "Республика кошек и котов" Ольга Титович.

В начале октября петербургский Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме объявил о пропаже музейного кота Оси, в течение трех дней его удалось найти. Во время поисков люди стали обращать внимание на рыжих бездомных котов, двое животных оказались в ветеринарной клинике "Элвет", а затем - в котокафе "Республика кошек и котов".

"Мы решили на волне QR-кодов назвать кота Куар-кот. Своего рода пропуск в мир позитивных эмоций и доброжелательности. Рассказали о нем в СМИ и соцсетях. Первая заявка была из Твери. Директор музея написал, что у них давно была идея трудоустроить кота", - сказала Титович.

По ее словам, с представителями тверского музея уже провели собеседование. "Место жительства кота будет в помещении, у него будут прививки, питание, обслуживание. Уже приехали сотрудники музея, кота забирают", - добавила Титович.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе тверского мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", Куара увезут в Тверь 1 ноября. Официальное открытие музея состоится в начале 2022 года. "Мы уже обустраиваем коту рабочее место, покупаем все необходимое, чтобы ему было комфортно и нескучно. Пока нет посетителей, он будет обживаться в здании, общаться с коллективом", - рассказала собеседница агентства.