Матвиенко поддержала идею дать центру Алмазова право обучать по программам специалитета

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Инициатива о предоставлении Национальному медицинскому исследовательскому центру имени В. А. Алмазова права постоянно осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета заслуживает поддержки. Такое мнение высказала в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, возглавляющая попечительский совет центра.

"Успехи образовательного направления центра очевидны. И думаю, что ваша инициатива, Евгений Владимирович, о предоставлении центру права осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета на постоянной основе заслуживает самой широкой поддержки", - сказала спикер Совфеда на заседании попечительского совета центра, обращаясь к генеральному директору центра Евгению Шляхто.

Она отметила, что центр Алмазова вносит большой вклад в развитие передовых медицинских технологий, в подготовку молодых специалистов нового поколения и т. д. "Запущена программа технологии искусственного интеллекта для сервисов умной клиники. Формируется научный центр персонализированной медицины и биомедицинский молодежный инновационный хаб. Кроме того, центр Алмазова является настоящей кузницей кадров будущего", - сказала Матвиенко.

По ее словам, достижения центра оценили и за рубежом. "Впервые приняв участие в международном рейтинге университетов, центр сразу занял в нем достойные позиции, что очень редко бывает, когда высшие учебные заведения впервые принимают участие [в рейтинге]. На мой взгляд, это, прежде всего, повышает престиж самого центра как научно-образовательного учреждения и усиливает глобальный авторитет страны в сфере медицины", - подчеркнула председатель Совфеда.

Говоря о текущей ситуации в стране, Матвиенко с сожалением констатировала, что коронавирус пока не отступает, нагрузка на медицинские учреждения огромная. "Врачи работают, что называется, на износ - и днем, и ночью. Конечно, самая непростая ситуация складывается в мегаполисах, поэтому в Санкт-Петербурге, где проживает более 5 млн человек, закономерно фиксируется большое число заболевших. Руководство города делает все возможное, чтобы стабилизировать обстановку. Для этого в том числе была создана межведомственная медицинская рабочая группа, которую возглавил Евгений Владимирович Шляхто", - сказала председатель верхней палаты парламента.