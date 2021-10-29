В Минобрнауки заявили о необходимости запустить около 80 карбоновых полигонов в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Около 80 карбоновых полигонов необходимо создать в России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС советник главы Минобрнауки России Антон Шашкин на открытии карбонового полигона на базе Уральского федерального университета.

"Приблизительно 80, но эта цифра может легко уточняться. Если подходить с точки зрения количества экосистем на территории нашей страны и брать только сушу, то у коллег получилось 24 экосистемы. Но это то, что на суше. Движение и поведение парниковых газов, потоков может зависеть не только от экосистемы, но и от погодных условий. Этого будет недостаточно, потому что экосистема может располагаться в нескольких климатических зонах", - сказал Шашкин.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования влияющих на климат газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках. Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года.