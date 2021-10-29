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Темпы вакцинации в Вологодской области выросли в три раза

По словам главы региона Олега Кувшинникова. запасов вакцин в области хватает, в том числе препарата "Спутник Лайт"

ТАСС, 29 октября. Темпы вакцинации от коронавируса в Вологодской области выросли в три раза, вакцин в регионе достаточно. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников в пятницу.

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"Количество желающих вакцинироваться за последние несколько суток выросло практически в три раза. Сейчас рекордные показатели", - сказал Кувшинников.

Губернатор отметил, что сейчас в регионе развернуты 145 пунктов для вакцинации от ковида. На всех есть "как минимум двухсуточный запас вакцины".

Для первичной вакцинации, по его словам, жителям рекомендуется двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в основном направляется на ревакцинацию уже привитого населения. Кувшинников уточнил, что запас вакцины "Спутник Лайт" сейчас составляет около 50 тыс. экземпляров.

По данным региональных властей, на 28 октября в Вологодской области первый компонент вакцины получили 376 716 человек, завершили иммунизацию 347 623 человека, это 48% взрослого населения региона.

В данный момент в Вологодской области выявлено 77 554 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 358 заболевших. Выздоровели 69 707 человек, умерли 2 177.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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