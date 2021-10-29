Нынешний глава ВОЗ стал единственным кандидатом на переизбрание

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Государства - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинули кандидатуру нынешнего генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении секретариата ВОЗ.

Предложения 28 государств-членов из всех регионов были получены к установленному сроку. "Они предложили единого кандидата - нынешнего главу организации Тедроса Аданома Гебрейесуса", - говорится в заявлении.

Следующий генеральный директор ВОЗ будет назначен по итогам голосования на 75-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года. Допускается однократное продление полномочий действующего генерального директора организации. Поэтому "действующий глава ВОЗ может быть также выдвинут в качестве кандидата для переизбрания на второй пятилетний срок".

Срок полномочий следующего главы организации "начнется 16 августа 2022 года", уточнили в ВОЗ.