Бюст Александра Невского откроют 4 ноября в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Бюст святого благоверного князя Александра Невского откроют в Никольском скиту Александро-Невской лавры в Кингисеппском районе Ленинградской области в День народного единства 4 ноября. Событие будет приурочено к празднованию 800-летия со дня его рождения, отмечаемому в этом году, сообщила ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

"Образ благоверного князя сегодня является несомненным примером храбрости и мужества для молодого поколения, символом служения и любви к своему Отечеству, - сказала собеседница агентства. - Событие продолжит празднование 800-летия святого князя и пройдет при участии наместника монастыря епископа Кронштадтского Назария".

Такой же бюст был установлен в Александро-Невской лавре 12 сентября, в день перенесения мощей святого князя из Владимира в Петербурге. Еще один, как уточнили ТАСС в городском комитете по внешним связям, планируется 18 ноября установить в Белграде на площади перед храмом святого Александра Невского. Они изготовлены скульптором, членом Союза художников России Анатолием Дементьевым, который также является автором памятников А. С. Пушкину в Азове и А. П. Чехову в Таганроге.

Родоманова напомнила, что в августе в Никольском скиту заложили первый на Северо-Западе сад сирени - сирингарий. Он получил название "Александровский" в честь Невского, который считается небесным покровителем Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Всего в саду, который также посвящен подвигу народа в Великой Отечественной войне, высажено около 200 кустов сирени разных сортов, в их числе - "Александр Невский", "Ольга Берггольц", "Говорит Ленинград", а также сорта с названиями в честь песен военных лет.

В 2011 году митрополит Владимир (Котляров) благословил восстановление в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района разрушенного Никольского храма и устроение на этом месте скита Александро-Невской лавры. С тех пор на скиту построен и освящен храм-часовня в честь Невского, братский корпус, продолжается строительство дома для трудников и паломников. В Никольском храме ведутся работы по консервации и реставрации.

О 800-летии Александра Невского

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Невский канонизирован в 1547 году.