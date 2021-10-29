Лидеры G20 обсудят помощь наиболее пострадавшим от пандемии странам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Помощь странам, которые на фоне пандемии коронавируса оказались в наиболее сложных условиях, будет в числе основных тем саммита Группы двадцати (G20) 30-31 октября в Риме. Об этом заявила шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш в беседе с журналистами в пятницу.

Говоря об экономической повестке мероприятия, она заметила: "Здесь также, конечно, превалируют вопросы текущей пандемии". "А именно - помощи наиболее уязвимым, беднейшим странам, которые оказались в наиболее сложных условиях в связи с восстановлением [после пандемии] и нагрузкой на их социальные системы", - указала Лукаш.