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Пандемия COVID-19

Лидеры G20 обсудят помощь наиболее пострадавшим от пандемии странам

Как сообщила шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш, эта тема будет в числе основных

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Помощь странам, которые на фоне пандемии коронавируса оказались в наиболее сложных условиях, будет в числе основных тем саммита Группы двадцати (G20) 30-31 октября в Риме. Об этом заявила шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш в беседе с журналистами в пятницу.

Говоря об экономической повестке мероприятия, она заметила: "Здесь также, конечно, превалируют вопросы текущей пандемии". "А именно - помощи наиболее уязвимым, беднейшим странам, которые оказались в наиболее сложных условиях в связи с восстановлением [после пандемии] и нагрузкой на их социальные системы", - указала Лукаш.

Теги
Лукаш, Светлана ВладимировнаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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