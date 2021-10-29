География возможностей: в Екатеринбурге наградили лучших экспортеров УФО

В Екатеринбурге прошла церемония награждения победителей всероссийской премии "Экспортер года" по Уральскому федеральному округу. Конкурсная комиссия определила 11 предприятий, достигших наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Шесть из них базируются в Свердловской области.

Торжественная церемония прошла в пресс-центре ТАСС на проспекте Ленина. По традиции ее открыло видеопоздравление генерального директора АО "РЭЦ" Вероники Никишиной.

"Пандемия поставила на паузу многие производства, и, чтобы не потерять темп, без поддержки не обойтись даже гигантам. Российский экспортный центр помогает отечественным несырьевым компаниям пережить трудности, вызванные коронавирусной инфекцией. Для нас важно предоставить не только таргетированные меры поддержки, но и заряжать и вдохновлять наших предпринимателей, чтобы они открывали новые горизонты для выхода на глобальный рынок", - сказала она.

Задача властей Свердловской области - помогать экспортерам и поддерживать их, отметил в приветственном слове заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин."Наш регион всегда был экспортоориентированным: экспорт составляет 24% в валовом региональном продукте. Конечно, наша задача - поддерживать экспортеров, помогать им. И сегодня для нас важное, знаковое событие - награждение победителей и призеров конкурса „Экспортер года“", - обратился к гостям церемонии Дмитрий Ионин.

Блиц-шоу

Вступительная часть мероприятия подошла к концу, следующий этап - блиц-шоу на тему "Перспективы российского экспорта на новых рынках".

По данным, приведенным заместителем министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмилы Берг, за первые шесть месяцев 2021 года внешнеторговый оборот региона увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,8 млрд долларов.

"Мы занимаем второе место после Москвы по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В Свердловской области сложилась достаточно эффективная система мер поддержки экспорта. Наиболее популярными из них являются точечное финансирование организаций и проведение бизнес-миссий. Кроме того, это и продвижение интернет-порталов, переводы на иностранный язык, размещение информации экспортеров на международных известных площадках, популярные программы акселерации экспорта и т. д.", - рассказала Людмила Берг.

Как отметил председатель правления РОСЭКСИМБАНКА (входит в группу компаний РЭЦ - Прим. авт.) Азер Талыбов, предприятия Уральского федерального округа только за первые 8 месяцев текущего года получили финансовую поддержку от РЭЦ объемом 880 млн долларов.

"Церемония награждения „Экспортер года“ привлекает внимание наших предпринимателей к теме экспорта, популяризирует ее среди бизнес-сообщества. Экспорт - это новое окно возможностей. И здесь главным помощником выступает Группа РЭЦ, в арсенале которой есть все необходимые инструменты. И экспортеры из УФО этим активно пользуются", - пояснил Азер Талыбов.

Заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли Евгений Пономаренко уверен, что российская продукция востребована везде. Его коллега из Министерства сельского хозяйства Андрей Сухарев добавил, что выбор рынка нужно основывать на анализе конкурентных преимуществ компании и тех стран, в которые планируется поставлять продукцию.

"Лидерами агроэкспорта являются страны ближнего зарубежья, азиатские рынки, северо-африканские рынки. Рынки стран СНГ еще удобны тем, что мы работаем в едином таможенном пространстве. Упрощена процедура коммуникации, оформления товара. Новичкам в экспорте гораздо удобнее на них выходить. Также мы совместно с нашим федеральным центром развития экспорта продукции АПК "Агроэкспорт" разрабатываем гиды и инструкции, которые пошагово объясняют порядок выхода на новые рынки. Вся эта информация общедоступна", - сказал Андрей Сухарев.

Растет и экспорт услуг, а значит компаниям в этой сфере также нужна поддержка, подчеркнула директор департамента Министерства экономического развития Лилия Щур-Труханович.

"Расскажу про наши лайфхаки. Первый - это гид-навигатор по барьерам по всем странам, он размещен на сайте РЭЦ. Он показывает, исходя из тех услуг, что у вас есть, насколько сильны барьеры на том рынке, на который вы хотели бы выходить. Второй - большая стратегия развития экспорта услуг до 2024 года. По ней вы можете пунктиром наметить свои планы и развернуть свою деятельность в нужном направлении. Третий (готовим его и в конце года презентуем) - маркетинговое исследование по ключевым странам экспорта услуг. Например, как можно вывести наши сервисы в Китай, Европу и т.д. Будем обновлять его каждый год", - отметила она.

По мнению президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, РЭЦ окажет экспортеру необходимую помощь при поиске надежного партнера не только на указанных, но и на любых рынках в нужной стране.

"Одна из новелл последнего времени - сложности, возникающие в связи с отсутствием привычных алгоритмов поиска партнеров. Вымыло целые инструменты: форумы, выставки, бизнес-миссии. Нас лишили возможности съездить на производство, пощупать, посмотреть, понять, насколько платежеспособен будущий партнер. Розыск неплательщиков - это отдельная тема. Мы приветствуем самостоятельность экспортеров, но есть РЭЦ, есть система торгово-промышленных палат, которые вас подстрахуют сначала по выбору партнера", - сказал Андрей Беседин.

По итогам опроса собравшихся на церемонии, самыми перспективными рынками для российского экспорта были признаны Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка, Китай и Европа.

Победители окружного этапа конкурса примут участие во втором - федеральном - этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Они получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.

Победители конкурса "Экспортер года" в Уральском федеральном округе:

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская область)

Номинации: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес", "новая география"

О компании: Входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в России.

ООО "АвтоЭкспорт" (Челябинская область) и ЗАО "ТЮМЕНЬМАШЗАВОД" (Тюменская область)

Номинация: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "малое и среднее предпринимательство" (по решению конкурсной комиссии в данной номинации определено два победителя)

О компаниях: Занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, грузоперевозками. ЗАО "ТЮМЕНЬМАШЗАВОД" основано в 1946 году, с 1988 года налажено собственное производство дисков сцепления. В настоящее время завод производит сцепления (диски, корзины, муфты) для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники.

АО "Жировой комбинат" (Свердловская область)

Номинация: "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес"

О компании: На сегодняшний день является лидером по производству фасованных маргаринов в России и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза в стране.

ООО "Сигма" (Челябинская область)

Номинация: "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "малое и среднее предпринимательство"

О компании: Крупнейший в Уральском округе агропромышленный комплекс. Основным видом деятельности холдинга является производство и продажа растительных масел и продуктов переработки на территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

ООО "ЮЛТА" (Свердловская область)

Номинация: "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство"

О компании: Занимается проведением работ по дефектоскопии нефте- и газопроводов. Для выполнения данных работ спроектировала и изготовила оборудование (дефектоскопы), самостоятельно разработала программное обеспечение для оборудования.

ООО "НАГ" (Свердловская область)

Номинация: "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес"

О компании: Ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса.

ООО "ДиваОра Групп" (Свердловская область)

Номинация: "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "малое и среднее предпринимательство"

О компании: Разработала и производит тренажер для глаз "Лечи-играй", (международное название - Eyeimprover).

ООО "Айдиго" (Свердловская область)

Номинация: "Трейдер года" в категории "крупный бизнес"

О компании: Один из крупнейших российских производителей специй, приправ, пряностей и иван-чая.

ООО "ТД Кушвинский трубный завод" (Свердловская область)

Номинация: "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство"

О компании: Является официальным торговым домом ООО "Интербур-ЗБО". Было образовано как малое предприятие по обеспечению нефтяных, газовых и сервисных компаний продукцией ведущих производителей трубной продукции.

ООО "АвтоЭкспорт" (Челябинская область)

Номинация: "Прорыв года"

О компании: Занимается оптовой торговлей автомобильных деталей, грузоперевозками.

Премия "Экспортер года" учреждена в 1998 году. С 2008 года конкурс проводился под эгидой Министерства промышленности и торговли России. В 2015 году премия сменила название на "Экспортер года", а основным критерием отбора участников стал несырьевой экспорт. Заявку на участие могут подать компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проходит в два этапа: первый - окружной, второй - федеральный. Как сообщили в РЭЦ, в 2021 году подано свыше 1800 заявок. Это рекорд за всю историю премии.