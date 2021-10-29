Горздрав Севастополя заявил о выросшей нагрузке и готовности больниц расширить штат

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Система здравоохранения Севастополя, несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, пока справляется с ситуацией, но находится на пределе своих возможностей. В больницы, поликлиники и ковидные госпитали готовы принять новых медиков, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

"Система здравоохранения Севастополя в условиях растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией работает на пределе своих возможностей. <…> От 28 до 34 бригад [скорой помощи] сегодня обслуживают от 330 до 440 вызовов в сутки. До трети от общего количества вызовов - к пациентам с коронавирусом", - рассказали в департаменте.

По данным пресс-службы, в первичном звене здравоохранения плановый прием терапевта в поликлиниках длится шесть часов, он принимает более 30 пациентов. Столько же людей осматривает доктор в температурном кабинете. Участковые терапевты осматривают на дому до 60 человек в день - у них рабочий день длится порядка 12 часов, в том числе медики помогают 4 тыс. севастопольцев с коронавирусом, которые лечатся на дому (500 из них дети).

20-40 человек ежедневно привлекаются к кампании по противодействию коронавирусной инфекции: работают в штабах, выезжают на осмотры пациентов, оформляют экстренные извещения.

По информации горздрава, мест в ковидных госпиталях практически не осталось: заняты почти все койки из 1191, в их число входят 40 открытых на прошлой неделе в отремонтированном помещении городской больницы №9 в городе Инкермане (входит в состав Севастополя). В ближайшее время планируется развернуть еще 200 коек в городской больнице №1.

"В "красных зонах" не хватает 47 врачей, 59 медицинских сестер, 69 санитаров. Остро необходима помощь терапевтов, рентгенологов, инфекционистов, педиатров, анестезиологов, медсестер. <…> Если вы врач, фельдшер, медсестра или санитар - приходите к нам работать. Если у вас есть знакомые медики, покажите им это объявление. Работы много. Платят в Севастополе хорошо и регулярно, но город горит", - говорится в обращении горздрава в социальных сетях. Сообщается, что сейчас в ковидных госпиталях работают 184 врача, 434 медсестры и 354 санитара. В другом сообщении отмечается, что "в городе очень сложная эпидобстановка, нагрузка на отрасль выросла в разы".

Ранее замгубернатора Александр Кулагин также записал видеообращение к работникам частных клиник и пенсионерам-медикам. Он призвал их присоединиться к коллегам, работающих в госучреждениях, в том числе в "красной зоне".

Ситуация в Севастополе

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки, также растет число умерших. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанных с Севастополем, необходимо предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном ковиде. Такие же правила будут действовать для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы или въехать в город.