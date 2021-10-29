Гутерриш заявил, что климатическая конференция в Глазго может не достигнуть своих целей

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Риск того, что климатическая конференция в Глазго на следующей неделе не достигнет своих целей, достаточно серьезен. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Риме.

"Давайте говорить открыто - есть серьезный риск того, что в Глазго со стоящими задачами справиться не получится, - сказал он. - Ряд прозвучавших в последнее время заявлений по вопросам климата создают, казалось бы, благоприятную картину, но это иллюзия. Нынешние национальные обязательства, принятые правительствами стран, обрекают мир на повышение глобальной температуры на 2,7 градуса Цельсия".

"Да если бы заявления о новых обязательствах в этой сфере были конкретными и внушающими уверенность в их выполнении - а насчет этого уже есть серьезные вопросы - мы все равно движемся к климатической катастрофе. При наиболее благоприятном сценарии температура все равно вырастет более чем на 2 градуса Цельсия. Это катастрофа", - добавил генеральный секретарь ООН.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.