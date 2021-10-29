Собянин осмотрел строящийся корпус скорой помощи НИИ им. Склифосовского

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства скоропомощного стационарного комплекса НИИ СП им. Склифосовского.

"Здесь, на территории Склифа, возводится современный корпус. Для того, чтобы в НИИ им. Склифосовского оказывать современную экстренную помощь, требуется создание мощного, большого корпуса скорой помощи, который бы обеспечил комфортное пребывание пациентов, работу врачей, современную диагностику и качественную оперативную помощь", - сказал мэр.

Он добавил, что, несмотря на начавшиеся в городе нерабочие дни, строительство объектов здравоохранения продолжается в плановом режиме. По словам мэра, скорая помощь во время пандемии работает с повышенной нагрузкой и обеспечивает связь всей системы столичного здравоохранения.

Как отметил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков, строящийся корпус будет оборудован современной аппаратурой и позволит на 50-70% увеличить пропускную способность приемного отделения экстренных служб. Также в нем планируется оснащение палат длительного наблюдения и операционных.

"С учетом высокой компетенции, которая есть в вашей клинике, у ваших врачей, наличие такого корпуса увеличит эффективность, качество и объем лечения больных", - сказал Собянин.

Он отметил, что в 2022 году основные строительные работы в корпусе скорой помощи НИИ им. Склифосовского должны быть завершены.

Как уточняет пресс-служба мэра и правительства Москвы, строительство скоропомощных стационарных комплексов является ключевым элементом программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.

Скоропомощные стационарные комплексы будут возведены на территории 5 городских стационарах: НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Вересаева, ГКБ ј 15 им. Филатова и ГКБ им. Буянова.

Строительство скоропомощного комплекса в НИИ им. Склифосовского было начато в июне 2020 года. Корпус будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые смогут получить полный комплекс необходимой помощи в течение первых суток заболевания. Затем, в зависимости от состояния, их либо выпишут домой, либо переведут в другие отделения больницы для продолжения лечения. Новый корпус оснастят современным оборудованием, включая 2 компьютерных и 2 магнитно-резонансных томографа, 1 рентген-комплекс на 3 рабочих места, 6 передвижных рентгеновских аппаратов, 2 ангиографические установки, 5 рентген-установок C-дуга, 12 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование. Информационные системы корпуса будут подключены к ЕМИАС, что обеспечит врачам доступ к электронной медицинской карте пациента.