Умер бывший главный военный нейрохирург Борис Гайдар

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший начальник Военно-медицинской академии, разработавший современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов, Борис Гайдар умер на 76-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в академии.

"Сегодня на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар", - сказали в вузе.

В учреждении подчеркнули, что Гайдар как главный нейрохирург Министерства обороны РФ "разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов, неоднократно выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе".

С 2000 по 2007 год он возглавлял Военно-медицинскую академию.

"В годы руководства академией ему удалось осуществить масштабную реконструкцию и переоснащение ряда ведущих хирургических клиник, что создало предпосылки для прогрессивного развития научных школ в самых разных отраслях военной хирургии. До последнего дня руководил диссертационным советом Военно-медицинской академии", - сообщили в учебном заведении.

Под его руководством и при его научном консультировании подготовлены около 30 кандидатских и докторских диссертаций. Ученики Гайдара продолжают педагогическую, научную и лечебную деятельность в Военно-медицинской академии, крупнейших медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Награжден орденами Александра Невского, "За службу Родине в вооруженных силах", орденом Почета, "За заслуги перед Отечеством" и рядом ведомственных медалей.