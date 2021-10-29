Эксперт: нельзя предсказать, когда ковид станет сезонным заболеванием

"Нельзя ставить какие-то четкие <...> сроки, что мы вот к такому-то числу победим инфекцию и она станет сезонной. Процесс многофакторный. <…> В конкретные сроки сказать, что завтра или послезавтра, или в обозримом будущем, инфекция станет сезонной, на мой взгляд, не представляется возможным", - сказал он на Евразийском экономическом форуме.

Горелов добавил, что в мире сейчас нет противовирусных препаратов, которые бы регулировали инфекционный процесс. "С другой стороны, при наличии вакцины, лишь только 10% населения вакцинировано против коронавирусной инфекции. Феномен ускользания вируса к неиммунному никто не отменял. Именно в неиммунном организме чаще всего происходят его изменения, отмечаются все мутации, с которыми человечество сталкивается вновь и вновь", - сказал он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что коронавирус станет сезонной инфекцией, наподобие гриппа.