Минобрнауки рассматривает 18 заявок на создание карбоновых полигонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Минобрануки получило из регионов России 18 заявок на создание карбоновых полигонов. Они проходят экспертизу, сообщил в пятницу ТАСС советник главы Минобрнауки России Антон Шашкин на открытии карбонового полигона на базе Уральского федерального университета.

"У нас сейчас в министерстве порядка 18 предложений о создании карбоновых полигонов плюс к этим семи [которые были выбраны пилотными]. Но по мере их поступления мы организуем экспертизу. Некоторые получают отрицательные заключения, поэтому либо дорабатывают, либо отказываются", - сказал Шашкин.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках. Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года.