В Северной Осетии вакцинировали от коронавируса 50% от необходимого числа жителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Вакцинацию от COVID-19 в Северной Осетии прошли 155 тыс. человек, что составляет почти половину от целевого показателя. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства субъекта в своем Telegram-канале .

"На сегодняшний день в Северной Осетии привито около 155 тыс. жителей. Целевой показатель - не менее 317 тыс. <...> Задержек в поставке вакцин нет, в республике в достатке вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт". Также прибыли партии "Эпиваккорона" и "Ковивак", - говорится в сообщении.

В республике определены 12 медицинских организаций, на базе которых открыты 46 прививочных кабинетов. Организована работа 94 мобильных бригад и передвижного пункта для проведения вакцинации. Кроме того, привиться можно в крупных торговых центрах и негосударственных медицинских организациях.

Записаться на процедуру можно через единый call-центр Министерства здравоохранения Северной Осетии, оставив заявку на портале Госуслуг, а также непосредственно в территориальной поликлинике. Для маломобильных граждан предусмотрена возможность выезда мобильной бригады вакцинации на дом.

В РФ сейчас производятся вакцины "Спутник V", "Спутник лайт", "Ковивак" и "Эпиваккорона"."Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутника V" и "Эпиваккороны".