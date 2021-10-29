{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Северной Осетии вакцинировали от коронавируса 50% от необходимого числа жителей

На сегодняшний день в республике привиты около 155 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Вакцинацию от COVID-19 в Северной Осетии прошли 155 тыс. человек, что составляет почти половину от целевого показателя. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства субъекта в своем Telegram-канале.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На сегодняшний день в Северной Осетии привито около 155 тыс. жителей. Целевой показатель - не менее 317 тыс. <...> Задержек в поставке вакцин нет, в республике в достатке вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт". Также прибыли партии "Эпиваккорона" и "Ковивак", - говорится в сообщении.

В республике определены 12 медицинских организаций, на базе которых открыты 46 прививочных кабинетов. Организована работа 94 мобильных бригад и передвижного пункта для проведения вакцинации. Кроме того, привиться можно в крупных торговых центрах и негосударственных медицинских организациях.

Записаться на процедуру можно через единый call-центр Министерства здравоохранения Северной Осетии, оставив заявку на портале Госуслуг, а также непосредственно в территориальной поликлинике. Для маломобильных граждан предусмотрена возможность выезда мобильной бригады вакцинации на дом.

В РФ сейчас производятся вакцины "Спутник V", "Спутник лайт", "Ковивак" и "Эпиваккорона"."Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутника V" и "Эпиваккороны".

Теги
РоссияСеверный КавказПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Нацсовет ТВ Украины будет наказывать СМИ за распространение фейков о СOVID-19
Регулятор призвал проверять все источники информации
Читать полностью