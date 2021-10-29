Депутат Антон Горелкин поддержал запрет на рекламу фастфуда в Telegram

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин поддерживает запрет рекламы фастфуда в Telegram. Об этом политик заявил в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя жалобу, которую из-за этого запрета подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России сеть ресторанов быстрого питания Burger King.

"Павел Дуров - адепт здорового образа жизни, поэтому на рекламу быстрого питания у Telegram такое же табу, как и табак, алкоголь и наркотики (в политике платформы они объединены в один пункт). <…> Что касается запрета, я его поддерживаю - как поддерживаю инициативы по ограничению такой рекламы и в других медиа", - написал он.

При этом парламентарий предположил, что жалоба в ФАС может быть пиар-акцией сети быстрого питания. "Не исключаю, что этот иск - попытка выехать на горячем инфоповоде", - отметил он.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King сообщила в пятницу, что обратилась с жалобой в ФАС из-за запрета рекламы фастфуда в мессенджере Telegram. Burger King с 2010 года работает в России, более 15 тыс. ресторанов компании работают по всему миру.

Ранее Telegram анонсировал первую официальную платформу для размещения рекламы в мессенджере. Помимо запрета на продвижение быстрого питания, в мессенджере будет действовать запрет на рекламу психоактивных веществ, инструкций по изготовлению лекарств, алкогольных напитков и табачных изделий, добавляется в материале.