В ставропольском поселке после капитального ремонта открылась амбулатория

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Амбулаторию в Новокумском на Ставрополье, которая обслуживает 1,6 тыс. жителей, впервые отремонтировали за 35 лет. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В Левокумском округе окончен капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Новокумском. Работы выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Ставропольского края. На то, чтобы привести медицинское учреждение, в котором обслуживаются 1 600 жителей поселка, из бюджета региона выделили 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что амбулатория была построена в 1987 году. С этого времени она ни разу не ремонтировалась.

Отмечается, что благодаря программе модернизации в амбулатории заменили дверные блоки, обновили коммуникации, провели отделочные работы в помещениях, заменили напольное покрытие. Объект сдан в эксплуатацию. В планах - приобретение новой мебели и замена устаревшего оборудования.

"Уже сейчас в амбулатории созданы все необходимые условия для оказания первичной и доврачебной медицинской помощи", - сказано в пресс-релизе.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.