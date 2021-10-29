В Москве ввели новые протоколы лечения детей с хроническими заболеваниями при ковиде

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новые наборы лекарств и протоколы лечения разработали и ввели в Москве для детей с хроническими заболеваниями, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят (коронавирус - прим. ТАСС) очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась. Поэтому для такой группы детей, у кого, порой, целый букет хронических заболеваний, у кого не работает собственная иммунная система, введены новые протоколы лечения и наборы препаратов. Это очень важное решение, которое поможет сохранить жизни", - сказал Собянин.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в настоящее время в городе проводится исследование безопасности и эффективности вакцины "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник V") для детского населения. В I этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 1 802 521 случай заражения, из них 7 511 за последние сутки. Выздоровел 1 583 191 человек, умерл 31 151. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.