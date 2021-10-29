Заказчики аннулировали более 50% бронирований в Петербурге на нерабочие дни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Более половины от общего числа бронирований в гостиницах Санкт-Петербурга на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября аннулированы из-за антиковидных ограничений. Об этом сообщила ТАСС в пятницу директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерина Шадская.

"Туроператоры столкнулись с массовыми запросами на отмену туров во время нерабочих дней. В гостиницах города аннулируется свыше 50% броней", - сказала собеседница агентства.

Шадская отметила, что отмены по большей части связаны с ограничениями, которые будут действовать в городе во время нерабочих дней. В соответствии с постановлением, которое подписал ранее губернатор Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут закрыты кафе, рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, учреждения культуры. Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.

"Также много было детских групп, это каникулы. Для них и музеи закрыты", - добавила Шадская. На ситуацию повлияло и то, что размещение в гостиницах и пансионатах в период нерабочих дней возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.